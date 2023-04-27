Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manyas ve Gömeç ilçesinde 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası olan 2 kişiyi titiz çalışmayla yakaladı.

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Edinilen bilgiye göre, oluşturulan özel ekip tarafından yapılan çalışma neticesinde Manyas ilçesinde, “kasten öldürme” suçundan aranan ve hakkında 36 yıl, 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.A., Gömeç ilçesinde “uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan aranan ve hakkında 12 yıl, 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. icra edilen operasyon neticesinde yakalandı. 2 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.