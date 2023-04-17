Burhaniye ilçesinde, asırlık toplu iftar gelenekleri devam ediyor. Kırsal Hacıbozlar Mahallesinde AK Parti İlçe yönetim kurulu üyesi Keleş’in verdiği iftar yemeği de yüzlerce vatandaşı buluşturdu.

Burhaniye’de özellikle kırsal mahallelerde asırlık toplu iftar gelenekleri devam ediyor. İlçe merkezine 27 kilometre uzaklıktaki Hacıbozlar Mahallesinde Himmet Keleş’in düzenlediği iftar yemeği yüzlerce vatandaşı buluşturdu. Yemeğe Ak Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Kadın Kolları Başkanı İnci Balaban ve Gençlik kolları başkanı Onur Karadağ ile çok sayıda vatandaş katıldı. Köy kadınlarının hazırladığı çeşit çeşit yemekler, köy gençleri tarafından servis edilirken, ezanın okunması ile birlikte hep birlikte oruçlar açıldı. Vatandaşlar toplu iftar geleneklerini yaşatmaya kararlı olduklarını anlatırken,Himmet Keleş’e teşekkür etti.

Himmet Keleş’e teşekkür eden emekli imam Ali Osman Küçük; ”Bu gün komşumuz Himmet ağabeyimizin iftar yemeğine davetiydik. Hepimiz toplandık. İftar yemeğimizi yedik. Allah, razı olsun, Allah, kabul etsin. Bu gibi hayırlar ara ara devam etmektedir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu da, “Yönetim Kurulu Üyemiz Himmet Keleş’in Hacıbozlar köyünde vermiş olduğu iftar yemeğine katıldık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu iftar yemekleri birlik ve beraberliğimizi bütünlüğümüzü sağlama açısından çok değer verdiğimiz önemli bir etkinlik. Her sene olduğu gibi bu sene de bizi kardeşimiz buraya davet etti. Bizde davete icabet ettik. Arkadaşlar adına kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Himmet Keleş ise, “ Bütün köy halkı olarak hep beraber elbirliği ile herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Çok güzel bir şekilde bir araya gelip iftar yemeğimizi hazırladık. Bir de Burhaniye’den arkadaşlarımız dostlarımız bu iftar yemeğimize katıldı. Katılanların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ramazan vesilesiyle birlik beraberlik oluyor. Beraber bir yemeği paylaşıyoruz. Ramazan ayı bereket ayı. Bolluk ayı. Herkes bir araya gelip beraber iftar yemeğinde buluşuyoruz. Katılan bütün arkadaşlarıma herkese ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyorum. Bir de köy halkına hepsine ayrı ayır teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı İnci Balaban da, “Burhaniye yönetimi olarak Hacıbozar köyünde verilmiş olan iftar yemeğine katıldık. Birlik beraberlik yönünden bu geleneklerimize her zaman katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Bu birliklerimizin devamını diliyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum” dedi.