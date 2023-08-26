Briç Festivallerin Edremit’teki Zafer Turnuvası ile başladığını anlatan Tarhal, 15-16 Eylül de Erdek’ de yapılacak karşılaşmalarla sona ereceğini söyledi.

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Balıkesir’de Briç Festivalleri başladı. Altınoluk Briç Spor Kulübü ve Akçay Briç Spor Kulübünün öncülüğünde Güre Afrodit Termal Otelde başlayan briç karşılaşmaları, 2 Eylül de Ayvalık Briç İhtisas Kulübünün öncülüğünde Altınova Taşköşkte yapılacak karşılaşmalarda devam edecek. Briç sporunun Balıkesir’de ilgi gördüğünü anlatan Balıkesir İl Temsilcisi Uğur Tarhal, “ 3 Eylül Pazar günü Gömeç Belediyesinin katkıları ile Kültür Merkezinde karşılaşmalar yapılacak. 8-9 ve 10 Eylül tarihlerinde ise Burhaniye Ahmet Akın Kültür Merkezinde Burhaniye Belediyesinin ve Burhaniye Belediyesporun katkıları ile turnuva düzenlenecek. Dereceye girenlere altın ödülü verilecek. 15-16 Eylül tarihlerinde ise Erdek Arteka Otelde karşılaşmalar yapılacak. Bütün briç meraklılarını turnuvalara bekliyoruz. İlginin yoğun olmasını bekliyoruz” dedi.