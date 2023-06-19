Balıkesir’in Edremit ilçesinde iki kişi arasında çıkan sözlü tartışma cinayetle son buldu.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Sarıkız Mahallesinde katil zanlısı H.F.E (22) ile Şükrü Bayraktar (50) arasında sözlü tartışma başladı. Küfürlü tartışma bir süre sonra arbedeye dönüştü. Daha sonra H.F.E. tüfek ile Şükrü Bayraktar’ı başından vurdu. H.F.E. ise otomobili ile olay yerinden kaçtı. Cinayet ihbarı üzerine bölgeye Jandarma ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma bölgeyi güvenlik altına alırken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk muayenede Bayraktar’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Firari cinayet zanlısı H.F.E. ise güvenlik güçleri tarafından yapılan sıkı takip sonucu yakalandı. Edremit Cumhuriyet Savcılığı cinayet ile ilgili soruşturma başlattı. Bayraktar’ın cenazesi ise otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.