Edinilen bilgilere göre, 20 Ocak 2025 tarihinde saat 09.21’de gelen ihbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, 09.25’te olay yerine ulaştı. Yangının, tek katlı müstakil bir evin mutfak kısmında başladığı ve kısa sürede büyüyerek yoğun dumanla birlikte hafif alevler oluşturduğu bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler saat 10.35’te Susurluk İtfaiye İstasyonu’na döndü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.