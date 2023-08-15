Balıkesir’de gençlik ve spor yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Birçok proje tamamlanırken, yeni yatırım projelerinin ise yapım çalışmaları başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Edremit, Burhaniye ve Bigadiç ilçelerimizde yapımı süren Çağış Kampüsündeki Yeni Kız Yurdu, Edremit Spor Tesisleri ve Burhaniye Gençlik Merkezi inşaat alanlarında incelemelerde bulundu. Çağış kampüsüne yapılan 3 bin 214 kişi kapasiteli GSB Kız Yurdu içinde barındırdığı spor alanları, ihtiyaç duyulabilecek tüm sosyal donatı ve imkanları ile önümüzdeki eğitim öğretim döneminde üniversiteli gençlere nitelikli hizmet vermeye başlayacak.

Yapımına yeni başlanan Burhaniye Gençlik Merkezi inşaat alanını gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan İl Müdürü Özalp, en kısa sürede merkezin tamamlanarak gençlerin hizmetine sunulması için çalıştıklarını belirtti. Edremit Spor tesislerinde ise devam eden bakım onarım ve yapım çalışmalarında incelemelerde bulundu. Burhaniye Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi yapımı, Bandırma Karaali Acar Spor Salonu, Bandırma 17 Eylül Stadyumu onarımı, Ayvalık Yurdu Çatı Onarımı, Kız Yurdu çevresine istinat duvarı, Balıkesir Engelsiz Gençlik Merkezi ile Gönen Karşıyaka Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası tanzimi ve soyunda odaları yapımı, futbol sahaları ve tribün yatırımları da devam ediyor. Balıkesir’de bulunan GSB Yurtları ise genel bakım onarım ve düzenlemeler ile yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanıyor. Engelsiz Gençlik Merkezi projesi başta olmak üzere daha birçok proje ile başta gençler olmak üzere, bütün vatandaşlar sportif, sosyal ve kültürel anlamda daha yeterli imkanlara kavuşmuş olacak.

İl Müdürü Adem Özalp, yapımı devam eden tesislerin en sağlıklı ve hızlı şekilde tamamlanması ve hizmete açılması için gerekli çalışmaların planlı bir şekilde sürdürüldüğünü belirterek, daha fazla gencin sporla buluşturulması, gençlik faaliyetlerine alınması için yürütülen çalışmaların arttırıldığını söyledi. İl Müdürü Özalp, “Tesislerimizde yapım, bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarımızı hızlandırdık. Yeni eğitim öğretim dönemde halkımıza, gençlerimiz ve sporcularımıza eksiksiz hizmet sunmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.