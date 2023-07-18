Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde son 10 günde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 59 şüpheli şahsı gözaltına alırlarken, adli makamlara sevk edilen 10 şahıs tutuklandı. Yapılan operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde, silah, tarihi eser ve suçtan elde edildiği düşünülen para ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Erdek, Gömeç, İvrindi, Karesi, Manyas, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 59 şüpheli şahsa ait 28 ayrı adreste operasyon yapıldı. Olaylara karışan 59 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatılmış olup, adli makamlara sevk edilen 10 şüpheli tutuklandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 2 bin 957 adet Sentetik Uyuşturucu Hap, 703 adet Kök Kenevir Bitkisi, 653 gram Kubar Esrar, 355 gram Metamfetamin, 100 gram Bonzai,30 gram Skunk, 2 bin 185 adet Tarihi Eser, 4 adet Tabanca, 2 adet Hassas Terazi, 33 bin 500TL Suçtan Elde Edilen Gelir ele geçirildi.