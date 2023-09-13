Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde jandarma ekipleri aracı ile tütün kaçak tütün ve tütün mamulleri satış yapan 1 şahsın aracına yapılan operasyonda 230 kilo kıyılmış tütün, 120 bin dolu makoron ve 100 bin adet boş makoron ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Dursunbey ilçesinde, şüpheli şahsın Bursa ilinden temin ettiği kaçak tütün ve tütün mamullerini kendisine ait araç ile ilçe merkezi ve çevre ilçelerde bulunan iş yerlerine satışını yapan 1 şahıs yapılan araştırmalar ve fiziki takip sonucu şahsın kullanmış olduğu araca yönelik operasyonel faaliyet sonucu; 230 kg kıyılmış kaçak tütün, 120 bin adet içi kaçak tütün ile doldurulmuş makaron, 100 bin adet boş makaron ve 1 adet suçta kullanılan araç ele geçirildi.