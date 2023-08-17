11 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlıkları heyecanla devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenciler için gönderilen ücretsiz ders kitapları Balıkesir’e ulaşmaya başladı.

Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve tüm illerdeki öğrencilerin nitelikli eğitime erişmelerini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ücretsiz ders kitapları Balıkesir’e gönderildi. Balıkesir’de temel eğitimde 1 milyon 21 bin 282, ortaöğretimde ise 714 bin 329 olmak üzere toplamda 1 milyon 735 bin 611 ders kitabı öğrencilere ders başı yaptıkları 11 Eylül Pazartesi günü teslim edilecek.

Bakanlık tarafından ilimize gönderilen kitapların muhafaza edildiği depoyu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Temel Yüksel ile birlikte kitap dağıtımı için yapılan planlamalar hakkında bilgi aldı ve yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.