Balıkesir’de polis ve jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda 26 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli suçlardan arana şahıslar gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla , Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Gömeç ve Sındırgı ilçelerinde yapılan çalışmalarda 26 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve 14 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 8 adet fişek, 1 adet av tüfeği ve 21 adet fişek, 35 gram metamfetamin, 4 gram toz esrar, 32 kök kenevir, 5 gram kenevir tohumu, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olaylara karışan şüpheli şahıslar haklarında adli tahkikata başlanıldı.