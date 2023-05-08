Balıkesir’in Bandırma, Erdek ve Gömeç ilçelerinde silah ve uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde ile silah mühimmat imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Bandırma, Erdek ve Gömeç İlçelerinde silah mühimmat ile uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 7 şüphelinin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 92 gram bonzai, 10 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 202 adet fişek, 2 adet şarjör ve çeşitli suçlardan elde edilen 73.200 TL ele geçirildi. Olaylara karışan 7 şüpheli hakkında adli tahkikata başlatıldı ve kişiler gözaltına alındı.