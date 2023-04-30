Burhaniye ilçesinde, Celal Toraman Anadolu Lisesinde düzenlenen Sosyal Bilimler Çalıştayı Edremit Körfezindeki 5 ilçeden 200 öğrenciyi buluşturdu. Öğretmen Ferhat Baran ve Mehtap Polat’ın koordinatörlüğünü üstlendiği etkinlikte çeşitli atölye çalışmaları yapılırken, akademisyenler de dersler verdi.

Burhaniye’de Celal Toraman Anadolu Lisesinde ilk kez düzenlenen Sosyal Bilimler Çalıştayı ilgi gördü. Kaymakam İlyas Memiş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni’nin de izlediği çalıştayda 10 bilimsel atölye ve 8 adet te sanatsal ve sportif atölyeler yer aldı.

Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan Sosyal Bilimler Çalıştayında korku teması işlendi. Okul Müdürü Orhan Basat, etkinlikleri devam ettirmek istediklerini anlatırken, öğrencilerde aylardır hazırlandıkları çalışmaların sonucunda mutlu olduklarını söylediler. Çalıştayın ilgi gördüğünü anlatan Okul Müdürü Dr.Orhan Basat, “Bu çalıştayımıza, Körfez ilçelerinden yaklaşık 200 öğrenci, akademisyen ve eğitmenlerimiz katıldı. Öğrencilerimize, Sosyal Bilimlerin farkındalığını kazandırmak için 10 bilimsel atölye, aynı zamanda 8 tanede sanatsal ve sportif atölyeler arkadaşlarımız eğitmenlerimiz düzenlediler. Öğrencilerimiz, alanında uzman hocalarımızın eşliğinde etkinliklere katıldılar. Bu çalıştayı yapan, öncelikle ön ayak olan değerli öğretmen arkadaşlarım Ferhat Baran ve Mehtap Polat hocama ve diğer öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Doç.Dr.Sabriye Çelik Uğuz da, “ Bu çalıştayların çoğalmasını istiyoruz. İlk olanı daha zenginleştirerek paydaşlarımızla birlikte geleceğe taşıyacağız. Öğrencilerimizin Üniversite tercihleri gereği bilimsel çalışmalarına şu anda başlayarak bir yakınlık hissetmeleri gurur verici” diye konuştu.

Öğrencilerden Hümeyra Özen ise, “ Balıkesir genelinde ilk kez Sosyal Bilimler Çalıştayı düzenliyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Körfez bölgesinden 200 katılımcımızı ağırladık. Bu çalıştayımızı yaparken, bize sponsorolan ve katkı sağlayan öğretmenlerimize ve moderatör ekibimize şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir etkinliğimiz oldu. Ben turizm atölyesinde görev aldım” dedi.

Benek Ecem Neoldum da, ”Aylardır bunun üzerinde çalışıyoruz ve sonunda cabalarımızın karşılığını aldığımız için çok mutluyuz. Arkadaşlarımıza yardımcı oldular, moderatör arkadaşlarımız ve koordinatör öğretmenlerimiz akademisyenlerimiz de çok anlayışlıydılar. Bize yardımcı oldular. Şimdi de etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Hepsi gayet iyi gidiyor. Bir sorunumuz yok. Celal Toraman Anadolu Lisesi olarak da bunun öncülüğünü yaptığımız için çok mutluyuz. Bunun devam etmesini istiyoruz” dedi.