Geçmişte su taşımak için kullanılan su kabakları, Burhaniye ilçesinde Hesna ve Cevdet Ekmekçi çiftinin usta ellerinde sanat eserine dönüşüyor. Ekmekçi çifti tarafından su kabakları yanında Türkiye’de ilk kez kurutulmuş hayvan iskeletleri de işleniyor.BALIKESİR (İGFA) - Geçmişte atalarımızın su taşımak için kullandığı ancak gelişen teknoloji ile umutlan su kabakları Hesna ve Cevdet Ekmekçi çiftinin usta ellerinde birer sanat eserine dönüşüyor. Su kabaklarının yanı sıra Türkiye’de ilk kez kurutulmuş hayvan iskeletleri üzerinde de küçük matkaplarla şekil vererek ortaya göz alıcı desenler ve şekiller çıkıyor.

El emeği, göz nuru ve becerinin birleştiği çalışmalarla su kabakları ve iskeletler nokta nokta işleniyor. Işıklandırma, boyama ve vernikleme işleminden sonra birbirinden güzel avize, gece lambası, dekoratif lamba, abajur ve süs eşyası gibi ürünlere dönüşüyor. Sabırla işlenen ürünler birer sanat eseri haline geliyor.

Su kabaklarının birçok aşamadan geçerek ürün haline geldiğini belirten Hesna Ekmekçi, 10 yıl önce merak ve hobi olarak başladıkları su kabağı işlemeciliğini 6 yıldır profesyonel olarak sürdürdüklerini belirtti. Su kabağı işlemeciliğini geliştirmek ve yaymak, ilgililerin kendisine meslek edinmesi amacıyla Burhaniye ve Edremit Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurs verdiklerini ifade etti.

Ekmekçi, “10 yıl önce merakla başladığımız su kabağı işlemeciliğini 6 yıldır profesyonel olarak devam ediyoruz. Su kabağını herkesçe bilinen klasik abajur şeklinden daha farklı objelere çevirmek hoşumuza gittiği için farklı değil fark yaratan tasarımlar yaparak su kabağının kullanım alanlarını genişletmeyi hedefledik. Su kabağının kabak tadı verdiği zamanlarda araya kuru kafa işlemesi, yumurta, taş, plesksi veya pvc gibi gravür makinesi ile işlenebilen her şeyi yapıyoruz merak ettiklerimiz de mutlaka deniyoruz. Yaptığımız ürünleri sosyal medyada, sergilerde ve festivallerde sergiliyoruz” diye konuştu.