Balıkesir’de Temmuz ayında TÜİK verilerine göre 2 bin 647 konut satıldı. Temmuz ayında Türkiye genelinde 109 bin 548 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir’de temmuz ayında 2 bin 647 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 artarak 109 bin 548 konut satışı yapıldı. İstanbul 15 bin 724 konut satışı ve yüzde 14,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 9 bin 688 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 203 konut satışı ve yüzde 4,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 40 konut Hakkari, 27 konut ile Ardahan ve 91 konut Tunceli ile oldu."