Başkan Yücel Yılmaz’ın makam aracını teslim almasıyla birlikte şehirde TOGG rüzgarı esmeye başladı. Vatandaşların ilgisi dolayısıyla Şeyh Lütfullah Camisi Meydanı’na stant kuruldu. Yaklaşık bir ay açık kalacak stantta bulunan Kula Grisi TOGG’a ilk günden büyük rağbet oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın geride bıraktığımız Cumartesi günü, makam aracı olarak kullanacağı TOGG’u teslim alıp, Büyükşehir Belediye Binası önünde sergilemesiyle şehirde TOGG rüzgârı esmeye başladı. Vatandaşların büyük ilgisi dolayısıyla Şehir Merkezinde bulunan Şeyh Lütfullah Camisi Meydanı’na TOGG standı kuruldu. Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG, yaklaşık bir ay boyunca 10.00-20.00 saatleri arasında sergilenecek. İlk günden incelemek ve fotoğraf çektirmek için sıra oluşturan vatandaşlara görevliler tarafından araç hakkında bilgiler veriliyor. Doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını yansıtan Manisa’nın Kula ilçesinden esinlenerek oluşturulan Kula Grisi TOGG’u oldukça beğenen vatandaşlar, aracı dikkatle inceledi.

TOGG’u inceleyen vatandaşlar “Harika bir dizayn olmuş, emeği geçenlerin ellerine sağlık, SUV tarzı araçlarda ilk 3’e girebilecek bir araç. Ses sistemi çok güzel. Fiyat performans çok iyi. İç dizaynı çok güzel” yorumlarında bulundu.