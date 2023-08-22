Balıkesir’de temmuz ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 568 bin 42 oldu. Türkiye genelinde temmuz ayında 232 bin 253 adet taşıtın ise trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, Balıkesir’de temmuz ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 568 bin 42 oldu. Türkiye genelinde temmuz ayında 232 bin 253 adet taşıtın ise trafiğe kaydı yapıldı. TÜİK’ten yapılan açıklamanın devamında temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 41,3’ü otomobil, yüzde 43,7’si motosiklet, yüzde 9,3’ü kamyonet, yüzde 3,5’i traktör, yüzde 0,02’si otobüs, yüzde 1,6’sı kamyon, yüzde 0,3’ü minibüs ve yüzde 0,1’ini özel maksatlı taşıtlar oluşturdu.