Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altıeylül ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik 2 adrese operasyon düzledi. Operasyonda 6 şahıs gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu, ateşli silah ve para ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirdiği istihbari çalışmalar sonucunda, geçtiğimiz gün Altıeylül ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen şüphelilere ait 2 ikamet adresine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda 3 hassas terazi, bir sentetik uyuşturucu hap, bir uyuşturucu kullanma aparat (payp), bir av tüfeği, 22 av tüfeği fişeği ve 8 bin 70 TL para ele geçirildi. Olaya karışan 6 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam edeceğini açıkladı.