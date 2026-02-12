Balıkesir Adliyesi 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa; Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Abdulkadir Akın, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Serdar Çaparlar ve Mehmet Emin Şen ile Uzlaştırma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Keser katıldı. Farklı meslek gruplarından gelerek toplumsal barışa katkı sunan uzlaştırmacılar, törende başarı belgelerini protokol üyelerinin elinden aldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Abdulkadir Akın, yaptığı konuşmada uzlaştırmacılık müessesesinin yargı sistemi üzerindeki yükü azaltan ve toplumsal mutabakatı güçlendiren kritik rolüne dikkat çekti. Ardından Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Keser ise uzlaştırma süreci yürütülürken dikkat edilmesi gereken hukuki nüanslar ve uygulama esasları üzerine uzlaştırmacılara bilgi paylaştı.

Program, ödül alan uzlaştırmacıların saha tecrübelerini ve başarı hikayelerini paylaştığı bölümle sona erdi.