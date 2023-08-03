Burhaniye ilçesinde, Gençlik Spor Bakanlığı tarafından "Yaz’a Hareketli Giriyoruz" sloganıyla başlatılan yaz spor okulları yoğun ilgi gördü. Yüzmeden güreşe kadar çeşitli branşlarda eğitim verilen yaz spor okullarına bin 800-2 bin dolayında çocuk katılıyor.

Burhaniye ilçesinde, Atatürk Spor Salonunda 3 Temmuzda başlatılan yaz spor okullarına 5-18 yaş arası 2 binin üzerinde çocuk kayıt yaptırdı. Gençlik Spor Bakanlığı tarafından "Yaz’a Hareketli Giriyoruz" sloganıyla basketbol, voleybol, cimnastik, masa tenisi, güreş, karate, tekwando, plates, yüzme ve halk oyunları gibi branşlar da eğitim veriliyor. Balıkesir Valiliği himayelerinde yapılan kurslara, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Müftülük ve diğer kurumlar da destek veriyor. Kurslar iki dönem halinde 5 Eylül’e kadar sürecek. Kurslardan velilerde memnun.