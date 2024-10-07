Yenidoğan döneminde asfiksiye bağlı ölümlerin ve sekellerin önlenmesi amacıyla 1998 yılından bu yana yürütülen Yenidoğan Canlandırma/Neonatal Resusitasyon Programı (NRP) Uygulayıcı Sertifikalı Eğitimi, Balıkesir’de başarıyla gerçekleştirildi.

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi koordinasyonunda 2-3-4 Ekim 2024 tarihlerinde Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Eğitim Salonunda düzenlenen eğitim, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Mert’in açılış konuşması ile başladı.

Eğitime, ilimizdeki özel, üniversite ve kamu hastanelerinin yanı sıra 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde görevli sağlık personeli katıldı. Toplamda 25 sağlık çalışanının yer aldığı eğitimde 1 Pratisyen Hekim, 2 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, 4 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, 2 Paramedik, 6 Ebe ve 10 Hemşire yer aldı.

Eğitimde, ülke genelinde standart bir canlandırma uygulayabilmeleri için gerekli bilgi ve beceriler katılımcılara aktarıldı. Başarıyla tamamlayan 25 personel, NRP uygulayıcı sertifikası almaya hak kazandı. Bu eğitim, yenidoğan sağlığını koruma ve acil durumlarda müdahale yetkinliğini artırma amacı taşımakta. Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü, bu tür eğitimlerin devam edeceğini belirtti.