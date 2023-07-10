Gençlik ve Spor Bakanlığının her yıl düzenlediği,2023 yılı yaz dönemi Balıkesir gençlik kampları 11 Temmuz-26 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup, gençlere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefleniyor.

Gençlik kamplarında çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle unutulmaz bir deneyim yaşamak isteyen gençler, başvurularını en yakın Gençlik Merkezlerinden yapabilecekler. Kamplar, 12-15 Yaş grupları için “ücretsiz deniz kampları”, 16-25 yaş grupları için ”Ücretsiz Doğa Kampları”, kategorinde gerçekleştiriliyor.

At biniciliği, boyatopu, dağ bisikleti, deniz ve havuz etkinliği, el sanatları, geziler, halk oyunları, ip parkuru, kano, kişisel gelişim eğitimleri, kitap okuma saati, mangala, matrak, mini golf, okçuluk, rafting, sokak oyunları, spor faaliyetleri, tırmanma duvarı, tiyatro, müzik ve trekking etkinlikleriyle gençler eğlenceli ve aktif zaman geçiriyor. Gerçekleştirilen kamplarla gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmeleri sağlanıyor. Katılım sağlayan gençler, hem yeni arkadaşlıklar kuruyor hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyor.