Edremit’in kırsal Dereli Mahallesi’nde çıkan yangında yaşamını yitiren Yusuf Ali Taşkın (3) ve Yusuf Ömer Taşkın’ın (1) cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından aileleri tarafından alınarak köylerindeki evlerinin önüne getirildi. Acılı aile burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yan yana defnedildiler

Evlerinin önünden mezarlığa kadar cenaze aracını takip eden baba Coşkun Taşkın, sağlık görevlilerinin yardımıyla güçlükle yürüyebildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yusuf Ali ve Yusuf Ömer kardeşler, Dereli Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.

Kaymakam ve Belediye Başkanı inceleme yaptı

Kaymakam Odabaş ve Başkan Ertaş, yangının meydana geldiği evde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Son anları güvenlik kamerasında

Yangında hayatını kaybeden kardeşlerin, olay sabahı anneleri Zehra Taşkın ile evlerinin yakınındaki bakkaldan alışveriş yaptıkları anların güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Kameradaki görüntülerde, küçük kardeşlerin neşeli halleri izleyenlerin yüreğini burktu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.