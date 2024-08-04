Erzincan'ın Refahiye ilçesinde Erzurum'dan Balıkesir'e yolcusuyla gitmekte olan otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu 15 kişi yaralandı.ERZİNCAN (İGFA) - Kaza Erzincan'ın Refahiye ilçesinde meydana geldi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erzurum’dan Balıkesir’e 39 yolcusuyla gitmekte olan yolcu otobüsünün Refahiye ilçesinde şarampole yuvarlandığını, kazada ölen yolcunun bulunmadığını açıkladı.

https://twitter.com/drhamzaydogdu/status/1819970745004437802

Henüz kimlikleri belirlenemeyen 15 yolcunun yaralandığını duyuran Vali Aydoğdu, diğer yolcuların kontrol amaçlı hastanelere sevk edilerek hastanelerde tedavi altına alındığını belirterek, "Yolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah, hepimizi her türlü kazadan beladan korusun" ifadelerini kullandı.