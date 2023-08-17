Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 16 bin metrekarelik Balıkesir’in en büyük Gümüşçeşme Kapalı Pazar Yeri’nin otopark sorununu çözdü. Balıkesirliler, artık pazar yerinin yanına yapılan 4 bin 400 metrekarelik otoparka aracını ücretsiz olarak park edip alışverişini yapabiliyor. Yüzde 25 cirosu artan pazarcının da aracına yer bulan vatandaşın da yüzleri gülüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Gümüşçeşme Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’nin yanına 4 bin 400 metrekarelik alana otopark ve çocuk parkı yapıldı. Ücretsiz olarak kullanıma sunulan otopark,hem pazarcı esnafının hem de vatandaşların araç park sıkıntısını ortadan kaldırdı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve oda başkanları ile birlikte otopark ve çocuk parkında incelemelerde bulundu. Pazarcı esnafının ve vatandaşların pazara daha hızlı girip çıkabilmesi ve pazar müşterisi sayısının artması için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz talimatı ile Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından kısa bir süre içerisinde yapılan otopark ve çocuk parkı vatandaşlardan tam not aldı.

"Otopark sayesinde cirolar yüzde 25 arttı"

Gümüşçeşme Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’nin Balıkesir’in en büyük pazar yeri olduğu bilgisini veren Balıkesir Sebze Ve Meyveciler Odası Başkanı Nurullah Bozkır, “Büyükşehir Belediyemiz altyapısı üstyapısıyla beraber toplam 4 bin 400 metrekare büyüklüğünde müşteri otoparkını tamamlayarak hizmete açtı. Otoparkın yanına da bir dönümlük arazi üzerine çevre düzenlemesi ile birlikte çocuk parkı yaptılar. Otopark sayesinde pazar yerine 52 haftada ortalama 150 bin araç giriş çıkış yapabilecek. Bu sayede de küçük esnafımızın cebine para girişi olacak. Yaz sezonu olmasına rağmen şu anda da cirolarımız yüzde 25 arttı. Okulların açılmasının ardından cirolarımız yüzde 35’lere kadar çıkacaktır. Bizlerin cebine para girmesini sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz” dedi.

"Yer bulmak için tur atardık"

Yeni yapılan otoparkı kullanan vatandaşlar, “Park çok güzel olmuş. Park edecek yer bulamazdık marangozlar sitesinin oralara ya da ara sokaklara park ederdik. Aracımızı park etmek için pazarın etrafında 3-4 tur atardık. Şimdi süper olmuş. Burası atıl olan bir bölgeydi değerlendi. Otoparka çevirilince hem esnafın hem de vatandaşların pazar alış verişi hızlandı. Daha önce aracımız çizilecek ve yer bulamayacağız diyerek bu pazara gelmezdik artık bu pazarı tercih ediyoruz” açıklamasında bulundular.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve oda başkanları pazar yerinde önce vatandaşlara aşure dağıttı sonra yeni otoparkta incelemelerde bulundu. İncelemeye; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye başkanı Hasan Avcı, Balıkesir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem, Balıkesir Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Nurullah Bozkır, Balıkesir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Rıza Tekin, Balıkesir Lokantacılar ve Benzerleri Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Yıldız, Balıkesir Çerçi Manifaturacı ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanı Fatih Çakır, Balıkesir Terziler Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Kazım Avcı katıldı.