Masterchef Türkiye programının bu haftaki durağı Balıkesir oldu. Şehrin gastronomisinden kültürüne kadar her şeyiyle tanıtıldığı programda yarışmacıların yapacağı yemekler ise Balıkesir’in yöresel mutfağından seçildi.BALIKESİR (İGFA) - Masterchef Türkiye’nin son bölümü Balıkesir’de Çamlık - Ahmet Edip Uğur Gençlik Kültür ve Aktivite Merkezi’nde çekildi. Balıkesir’in gastronomisinden kültürüne, türkülerinden coğrafi işaretli ürünlerine kadar her türlü detayın yer aldığı programda yarışmacıların yaptığı yemekler ise Balıkesir’in yöresel mutfağından seçildi.

BALIKESİR KAYMAKLISI HAZIRLADILAR Balıkesir otlarından başlangıç tabağı, tirit, patlıcanlı basma börek, ballı kuzu kaburga sarma ve Balıkesir Kaymaklısından oluşan menüde yarışmacılar en güzel yemekleri yapabilmek için kıyasıya yarıştı. Programda ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan “50 Peynirli Şehir Balıkesir”, “Zeytin Ülkesi Balıkesir”, “Ekmek Şehri Balıkesir” kitapları tanıtıldı.

BALIKESİR, MASTERCHEF’İN UĞURU Şef Somer Sivrioğlu, Balıkesir’in gerek gastronomisi ile gerek turizmi ve verimli topraklarıyla Türkiye’nin lokomotif şehri olduğunu söylerken Şef Mehmet Yalçınkaya ise Balıkesir’in Masterchef’in uğuru olduğunu ifade etti. Şefler, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a gastronomi ile ilgili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

‘İDDİALIYIZ; EN LEZZETLİSİ BİZ DE” Programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Her şeyin hammaddesinin en iyi olduğu yer Balıkesir. Balı, kaymağı, peyniri, sütü, eti, zeytini, zeytinyağı, kuzusu… Biz, artık bu değerleri coğrafi işaretle tescilliyoruz. Balıkesir Kahvaltısı, Türkiye’nin en zengin kahvaltılarından biri. 38 ayrı çeşit ürünün olduğu ve bu ürünlerin 10 kilometre etrafınızdan geldiği bir kahvaltı. Ürünlerin tamamı tarladan mutfağa geliyor. En lezzetlisi olduğunu iddia ediyoruz” dedi.

‘ZENGİNLİĞİMİZİ PAYLAŞMAK İSTİYORUZ’ Balıkesir mutfağının zengin olduğunu söyleyen ve bu zenginliği deneyimlemek için herkesi şehre davet eden Başkan Yücel Yılmaz, “Biz Balıkesir’i Türkiye’ye açmak ve bu zenginliği herkesle paylaşmak istiyoruz. Çünkü biz çok üretiyoruz. Ürettiğimizi de gelip insanlar tatsın istiyoruz” açıklamasında bulundu. Başkan Yılmaz, şeflere Coğrafi İşaretli Balıkesir Pullusundan hazırlanan tabloları hediye ederken; yarışmacılara ise zeytin yapraklarından yapılmış broşlar hediye etti.

BALBUCKS’A ZİYARET Çamlık - Ahmet Edip Uğur Gençlik Kültür ve Aktivite Merkezi’nde çekimleri yapılan Masterchef yarışmacıları ayrıca dama girerek süt sağdı, BALBUCKS ve Dijital Gençlik Merkezini ziyaret etti. Masterchef Türkiye’nin Balıkesir bölümü 7 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00’de yayınlandı.