Edirne’de trafik kazasında hayatını kaybeden genç polis memuru Melike Dilek öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile ebediyete uğurlandı. Cenazede Anne Gülizar Dilek’in feryatları yürek dağlarken, "Benim çocuğumu kurtaramadınız, neden herkese ehliyet verdiniz, arabalar neden canlarımıza kıyıyor" dedi.

Havsa ilçesinden Edirne istikametine seyir halindeki polis memuru Hasan Burak Önder idaresindeki otomobil, aynı yöne giden ve üzerinde tarım işçilerinin bulunduğu traktör römorkuna arkadan çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle şarampole savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 polis memuru itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı Ortamandıra Mahallesi nüfusuna kayıtlı polis memuru Melike Dilek hayatını kaybetti. Henüz 8 ay önce mesleğe başlayan 27 yaşındaki polis memuru Zağnos Paşa Cami’nde kılınan cenaze namazı ile Ortamandıra Mahallesi Mezarlığı’na uğurlandı. Cenazeye Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Birol Şahin katıldı.

Cenazede merhum polis memuru Melike Dilek’in babası Selçuk Dilek metanetini korurken, anne Gülizar Dilek ayakta durmakta zorlandı. Acılı anneyi polis memurları sakinleştirdi. Kızının tabutuna sarılan Anne Gülizar Dilek, "Benim çocuğumu kurtaramadınız, neden herkese ehliyet verdiniz, arabalar neden canlarımıza kıyıyor" diye feryat etti. Anne Dilek’i Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, teskin etmeye çalıştı.

Cenaze namazının ardından merhum Dilek’in naaşı Ortamandıra Mezarlığı’nda defnedildi.