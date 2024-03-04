Balıkesir Merkezi ile ilçelerde konserler veren Birleşmiş Milletler 75.Yıl Gençlik Merkezi Korosu deprem bölgesindeki illerde de konserler verecek. Onur Avcı’nın şefliğini üstlendiği 50 kişilik koronun ilçelerde seslendirdiği şarkılar yoğun ilgi gördü.

Balıkesir’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde çalışmalarını sürdüren Birleşmiş Milletler 75.Yıl Gençlik Merkezi Korosunun Ayvalık’ta v erdiği 80’ler ve 90’lar Pop Konseri ilgi gördü. Değişik ilçelerdeki konserlerinin devam ettiğini anlatan Koro Şefi Onur Avcı, “Balıkesir İl merkezi ile ilçelerdeki konserlerimiz ilgi görmektedir. Ayvalık konserimizde ilgi gördü. Bundan sonra deprem bölgesindeki illerde de konserler vermeyi planladık. Bunun hazırlıklarımızı yaptık” dedi.