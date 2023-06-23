Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde Özlem Tezcan’ın öncülüğünde açılan moda tasarım kursu sona ererken, geri dönüşüm projesinde hazırlanan giysiler de bir defile ile tanıtıldı. İskele Mahallesindeki bir kafede düzenlenen sergi ve defile ilgi gördü.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Ahmet Akın Kültür Merkezinde düzenlediği moda tasarım kursu tamamlandı. Kurs öğretmeni Özlem Tezcan’ın öncülüğünde başlatılan geri dönüşüm projesi çerçevesinde, eski dantellerden gelinlik, eski kravatlardan elbise, eski kotlardan da abiye kıyafetler ve çantalar yapıldı. Hazırlanan ürünler İskele de bir kafede sergilendi. Sergi açılışı öncesinde, kursiyerlerin geri dönüşüm defilesi de ilgi gördü. Sergi açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül ile kursiyerler ve kadınlar katıldı. Kursiyerleri kutlayan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, “ Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi olarak mahallelerimizde açılan kurslar tamamlandı. Moda tasarım öğretmeni Özlem Tezcan, kursiyerleri ele geri dönüşüm de çok güzel elbiseler, gelinlik ya da abiye kıyafetler diktiler. Hazırladıkları ürünlerle de güzel bir sergi çalışmasında bulundular. Aynı zamanda defile düzenlediler. Bir yıl boyunca emek ve göz nuru ile mesailerini harcayan kursiyerlerimize bu güzel defileyi ve sergiyi açtıkları ve sunumu yaptıkları için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Kurs öğretmeni Özlem Tezcan da, “ Yıl içinde devam eden kursumuzda, sene sonuna doğru kursiyerlerimizle birlikte geri dönüşüm projesi yapmaya karar verdik. Bu projede özellikle sandıktaki danteller, kravatlar, pet şişeler kot pantolonlar onların tasarlanmasıyla birlikte ortaya çıkan ürünleri dikerek tüm halkımızın beğenisine sunduk. Çok da güzel oldu. İnşallah, daha ilerleyen zamanlarda değişik projelerle çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. Kursiyer Safiye Çelik ise, “ Defile yaptık. Bu arada kendi diktiğimiz elbiselerimizi sunduk. Ben de onlardan birisiydim. Mankenlik yaptım. Çok heyecan duydum” dedi. Asuman Altunkara da, “ Bu yıl geri dönüşüm projesi üzerine bazı şeyler yaptık. Eski anne annemizden ve annemizden kalan dantelleri birleştirerek gelinlik yaptık. Pet şişelerden çocuk elbiselerinin üzerine garnitürler süslemeler çalıştık. Babalarımızın eski kravatlarını birleştirerek elbiseler yaptık. Öğretmenimiz sayesinde de çok güzel işler oldu. Böylece değerlendirdik, mutluyuz” dedi.