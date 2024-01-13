TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Balıkesirspor, 3 yeni oyuncuyu daha kadrosuna kattığını duyurdu.

Devre arası transfer dönemini iyi değerlendirmeye çalışan Balıkesirspor, kadrosuna kattığı 5 oyuncunun yanında 3 yeni transferi daha ekledi. Balıkesirspor Ergene Velimeşespor forması giyen 1993 doğumlu kanat oyuncusu Ali Say ve Muş 1984 forması giyen 1994 doğumlu orta saha oyuncusu Kadir Torbacı ile sezon sonuna dek anlaşma imzaladı. Kırmızı beyazlı ekip ayrıca sezonun ilk yarısında Vanspor FK forması giyen 1996 doğumlu santrafor Bertuğ Bayar ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.