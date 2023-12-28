Balkan Savaşı'nın kahramanlarından biri olan Gazi Ahmet Kara'nın 110 yıl önce kaybettiği bacağını temsil eden tahtadan yapılmış protez, şimdi İnegöl Devlet Hastanesi Müzesi'nde gururla sergileniyor. Bulgaristan'ın Kırcaali şehrinde doğan ve "Topal Ahmet" olarak bilinen kahramanımız, savaşın başlamasıyla birlikte ailesini bırakarak, 33 yaşında orduya katıldı.

Bir kurşun yarası sonucu bir bacağını kaybeden Ahmet Kara, İstanbul'da tahtadan yapılan özel bir protez bacakla hayata tutundu. Gazi Ahmet'in yaşam öyküsü, savaşın zorlu şartlarına karşı verdiği mücadeleyi simgeliyor. Protez bacak, Ahmet Kara'nın vefatından sonra ailesi tarafından özenle saklandı ve sonunda Türkiye'nin tek devlet hastanesi müzesine sahip İnegöl Devlet Hastanesi'ne bağışlandı.

İnegöl Devlet Hastanesi Müzesi'nde sergilenmeye başlayan bu tarihi protez bacak, Ahmet Kara'nın torunu Düriye Sabırsız ve Kırcalı ailesi tarafından ziyaret edildi. Ziyaret sırasında hastane başhekimi Uzm. Dr. Hayrettin Göçmen de hazır bulundu. Dedesinin hayat hikâyesini anlatan Düriye Sabırsız, “Dedem 33 yaşlarında ve 4 çocuk sahibiyken Balkan Savaşı çıkıyor. Gönüllü asker topluyorlar. Dedem kabul ediyor ve askere gideceğim diyor. 4 çocuğu bırakıp askere gidiyor. Babaannem 4 çocuk ile köyde kalıyor. Dedemin babası yaşlılıktan gözü görmüyormuş. Tüm köylü toparlanıyor, kaçıyorlar. Köylerin yakılıp, yıkıldığı haberleri her yere dağılmış. Dedem askere gittikten bir süre sonra vuruluyor. Tanıdığı bir arkadaşı da varmış. O arkadaşı dedemi sırtında Kızılay çadırına götürüyor. O arkadaşı ile bir daha görüşemiyor şehit oluyor arkadaşı. Dedemin durumu kötüleşince İstanbul Selimiye Kışlası’na getiriyorlar. Ayağı kangrene dönüyor daha sonra Edirne’de hastaneye götürüyorlar”şeklinde konuştu.

Bir yanda acı bir yanda sevinç

Altı aylık bir zaman diliminde yaşanan olumsuz gelişmelerin moralini etkilediğini belirterek "Dedem köylerin yakılıp yıkıldığını duyuyor. Kimsem kalmadı diyor. Ayağı da gidiyor. Babaannem de dedemi öldü sanıyor. Dedemin annesi hep ağlıyormuş, ‘Oğlum gelse de yarım gelse, oğlum gelse de 40 gün sonra ölsem’ diyormuş. Hastanedeyken bir haber duyuyor, köyler yakılıp yıkılmamış diye. Seviniyor, bir mektup yazıyor. Babaannem tarladayken bir çocuk mektubu getiriyor. Okuyorlar, dedemin yaşadığını öğreniyorlar. Dedemin annesi haberi aldıktan 40 sonra ölüyor. Dedem de yarım geliyor” dedi.

Her şey gözümün önüne geliyor

Uzun bir süredir dedesinin protez bacağını müzeye bağışlama arzusunu dile getiren Sabırsız, “Eskiden Kırcalı mahallesi olarak anılan bölgede iki kardeş, yan yana evlerimiz var. Küçük kardeşimin evinde protez bacak duruyordu. Onun hanımı abime protez bacağı götürmesini söylüyor. Abim de Oylat Yolu’nda bahçemize götürüyor. Orada yıllarca duruyor. Ben bu sene kafama taktım. O ayağa oradan alacağım. Getirdiler bana. Yıkadım, temizledim. Buraya getirdik. Duygularım çok başka oldu. Kendim geldim, gördüm hemen. Evde her gün ben dedemi burada sanıyorum. Burada gibi gözümün önüne geliyor. Bir çatı altında çok güzel günlerimiz geçti. Çok hareketli birisiydi. Herkese yardıma koşardı” şeklinde konuştu.



Kızılay'ın kartpostal serisi ile birebir uyumlu

Ahmet Kara’nın savaşta vurulması, arkadaşı tarafından çadıra taşınması ve protez bacak takılması hikayesinin o dönem Kızılay'ın bastırdığı kartpostal serisi ile birebir uyumlu olduğunu öne süren İnegöl Devlet Hastanesi Müze Sorumlusu Kamil Saçkesen ise , “Protez bacak, İnegöl’ün köklü ailelerinden Kırcalı Ailesi tarafından müzemize getirildiğinde ben çok heyecanlandım. Çünkü arşivlerden Kızılay’ın bu kartpostal serisini biliyordum. Kartpostal serisinde bir askerin yaralandığını, hastaneye yattığını, daha sonra bacağının kesilerek protez bacak takıldığını resmeden bir hikaye var. Protez bacağı görünce o aklıma geldi. Tekrardan arşivleri inceleyip kartpostal serisini taradım. Hikâyenin birebir uyuştuğunu ve bacakların tarafının da aynı olduğunu gördüm. Çok büyük ihtimal bu kartpostal serisinde anlatılan askerin İnegöllü büyüğümüz Ahmet Kara’ya ait olduğuna kanaat getirdik. Müzede bu şekilde sergilemeye başladık” ifadelerini kullandı.