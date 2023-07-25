İstanbul Küçükçekmece’de dengesini kaybederek 3 katlı binanın 1. katından düşen 45 yaşındaki engelli vatandaş ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 45 yaşındaki adamın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay saat 13.00 sıralarında Küçükçekmece Tevfîkbey Mahallesi’ndeki 3 katlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ağabeyi ile birlikte yaşayan Hasan Maçoğlu isimli engelli vatandaş çıktığı balkonda dengesini kaybederek düştü. Kafa üstü kaldırıma düşen 45 yaşındaki engelli vatandaş kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Maçoğlu’nu hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan 45 yaşındaki engelli adamın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.