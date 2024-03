Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç’te faaliyet gösteren Mesleki Eğitim Kurslarını yeni yerine taşıyarak açılışını gerçekleştirdi. “Hizmet, siyasetle gelir ama siyaseti yapan insanlardır. İnsanın kalitesi o siyasetin kalitesini belirler.” diyen Başkan Yücel Yılmaz, her zaman Gömeç’in yanında olduklarını söyledi.

Hobileri mesleğe dönüştüren, ev hanımlarının aile ekonomisine katkı sunmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi Balıkesir Mesleki Eğitim Kursları (BALMEK), Gömeç’teki yeni yerinin açılışını gerçekleştirdi. 1 idari ofis ve kurs faaliyetlerinin gerçekleştirildiği 4 adet ofisten oluşan BALMEK’in açılışına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın yanı sıra; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, kaymakamlar, MHP İl Başkanı Niyazi Tunç, AK Parti Gömeç İlçe Başkanı Aytekin Öz, MHP Gömeç İlçe Başkanı Muammer Birdar, ilçe milli eğitim müdürleri, kursiyerler, eğitmenler ve vatandaşlar katıldı.

2023-2024 döneminde çeşitli alanlarda devam eden 7 kurs programında 286 kursiyere hizmet veren Gömeç BALMEK; 5 kurstan 93 kursiyeri de mezun etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın ara vermeden hizmetlere devam ettiğini söyleyen Cumhur İttifakı Gömeç Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan “Gömeç’te, 5 yıl bir dinleme sürecine girdik. Ama o süreçte de Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü olarak o açığımızı kapattık. Yücel Başkanıma teşekkür ediyorum. Gömeç’in eksikliklerini büyük ölçüde giderdi. Allah nasip ederse gelecek bu 5 yılda yine yeniden hizmet belediyeciliğine hep beraber kavuşacağız. Bu bizim sözümüzdür. Hele ki Yücel Başkanımız gibi vizyon sahibi ve büyük düşünen bir başkanımız var. Milletvekillerimiz, il başkanlarımız, Cumhur ittifakımızla birlikte Gömeç’i şaha kaldırmak için hazırız. Sağ olun var olun.” dedi.

5 yıl boyunca planlı hareket ederek şehrin dört bir yanında yatırım ve hizmetleri hayata geçirdiklerini dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Gömeç yalnız değil, yanında Büyükşehir var. Her zaman her ihtiyacında uzman kadrolarımızla yanındayız. Kurslar açıyoruz. Açtığımız kurslar kültürel olarak insanları birbirlerine yaklaştıran, iddialıysa ticaret de yapabileceği, emeklilikten sonra hobi olarak kullanabileceği, ev hanımıyken sosyalleşebileceği bir kurs merkezi. Burada yalnız değiliz, bizlere her zaman yardımcı olan Halk Eğitim Müdürlerimiz, İlçe Milli Eğitim Müdürlerimiz, Kaymakamlıklarımız, Valiliğimiz beraber yapıyoruz. Bunlar aslında bir nevi kariyer merkezi. Her açtığımız kurs aslında bir ihtiyacı tamamlıyor ve sonrasında mesleğe dönüştürüyor. Biz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak bunu bir başlangıç olarak görüyoruz.” dedi.

“Hizmet, siyasetle gelir ama siyaseti yapan insanlardır. İnsanın kalitesi o siyasetin kalitesini belirler.” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Yücel Yılmaz “Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak buradaki haziruna söz veriyorum; Allah nasip ederse her ikimizde makamda olursak Cumhur ittifakı Gömeç Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan abinin talepleri bizim için emirdir, hızlı bir şekilde yaparız. Gömeç’in sorunları bir ilçe için büyük olabilir ama Büyükşehir için başladığımız zaman bitirebileceğimiz işler var, hizmetler var. Allah nasip ederse şimdi geldik, gördük. Temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra; Gömeç’e aş, iş getirecek organizasyonlar belki bir meslek yüksekokulu, sahilde yapılacak dalış kulübü gibi 12 ay turist getirecek yatırımlar yapacağız. BALMEK Kurslarımız, Gömeç’e hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.