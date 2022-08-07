İnegöl'de SMA hastası 4 yaşındaki Eda'nın tedavisi için gerekli olan 1,8 Milyon doların tamamı toplandı ve kampanya başarı ile sona erdi. Heykel önünde aileyle bir araya gelen İnegöllüler, minik Eda için ailesiyle beraber balon uçurdular.

İnegöl'de yaşayan Anne Hatice Baytekin(30)'in, 4 yıl önce dünyaya getirdiği kızı Eda'nın doğumundan sonra fiziksel hareketlerinde hızlı bir yavaşlama görüldü. Minik Eda, ayaklarını hareket ettiremeyen ve emekleyemeyen Eda, ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Minik Eda'ya, 'gevşek bebek sendromu' olarak bilinen 'spinal musküler atrofi (SMA) tip 1' hastalığı teşhisi konuldu.

Aile yaptıkları araştırmada, Eda'nın, Macaristan'da uygulanan ve yüzde 95 başarı oranı sağlayan tedaviyle iyileşebileceğini öğrendi. Baytekin ailesi, 1.8 Milyon Dolarlık (yaklaşık 33 milyon lira) tedavi masrafları için, Valilik izniyle yardım kampanyası başlatmıştı.

640 gün önce başlayan yardım kampanyası başta İnegöl olmak üzere çığ gibi Türkiye’ye yayıldı.

Anne Hatice Baytekin ve Eda'nın gönüllü anneleri tarafından sosyal medya üzerinden süren kampanyaya binlerce vatandaş destek verdi ve bu akşam itibariyle Eda'nın tedavisi için gereken 1.8 Milyon Dolar toplandı.

KUTLAMA YAPTILAR

Başarıyla sonuçlanan yardım kampanyasını, Eda'nın ailesi ve sevenlerinin Anıt önünde bir araya gelip kutladılar.

Anıt önünde kısa bir konuşma yapan İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın, “SMA hastası minin Eda için başlatılan kampanya da mutlu sona ulaşıldı. Ben çok mutluyum. Sizleri de mutlu görüyorum. İnegöl’ün bir evladı vardı, Eda. Onun tedavi edilmesi gerekiyordu. Ben Durmuş Aydın olarak her zaman İnegöl ile gurur duyuyorum ve hep şunu söylüyorum; İnegöl’ün toprağı zengin, insanının gönlü zengin. Gönlü zengin insanların için birçok hayırsever var. Eda bebeğimizle ilgili çalışmalara başlandı. Güzel insanlar hayırseverlerimize ulaştılar. Kampanya düzenlediler ve bugün İnegöl’ün meydanında bu mutluluğu hep beraber paylaşıyoruz. Ben emeği geçenlere, katkı sunanlara teşekkür ediyorum. Kampanya tamamlanmıştır. İnşallah yavrumuza şifa olur” dedi.

Eda'nın annesi Hatice Baytekin ise, “Gerçekten çok zor süreçlerden geçtik. Kah ağladık, kah güldük diyemeyeceğiz. Sürekli ağladık. Çok şükür Rabbim sizin gibi çok güzel insanları vesile etti. Ve bu mücadelenin kazananı biz olduk. Ben öncelikle güçlü kızıma, güçlü kızıma ve beni yalnız bırakmayan aileme teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ailem arkamda dağ gibi durdu. İnegöl halkına ve bu kampanyaya destek veren herkese teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Dualarınıza talibim. Bundan sonrasında Eda’mın tedavisi için, ilacından maksimum fayda görebilmesi için dualarınızı bekliyoruz” diye konuştu.

Yapılan duanın ardından ailesi ve sevenleri ellerindeki balonları Eda için uçurdular.