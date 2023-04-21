Çin’in en kapsamlı uluslararası ticaret etkinliği olan Kanton Fuarı’nın 2. aşaması, 23 Nisan 2023’te başlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Pandemi sürecinden sonra ilk kez fiziki olarak düzenlenen 133.Çin İthalat ve İhracat Fuarı (Kanton Fuarı), Guangzhou’da başladı. Sergi alanının yüzölçümünün 1 milyon 500 bin metrekareyi aştığı, stant sayısının 70 bini ve katılımcı işletmelerin sayısının da 34 bini geçtiği fuarın 2.aşamasında Bambum, emayeden döküme bambumdan cama kadar binlerce çeşit ürününü görücüye çıkaracak.

Günlük tüketim, hediyeler ve ev dekorasyonuna ait ürünlerin sergileneceği fuarda, Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük bambu üreticisi Bambum, 20.1 hol C16-D9 stantta yerini alıyor. Çin’den ithal ettiği hammaddeye katma değer katarak başta Çin olmak üzere, Almanya ve Amerika gibi önde gelen global pazarlarda satışa sunduklarını belirten Bambum Genel Müdürü Ahmet Selman Yar, son 3 yılda Türkiye’nin bambu sektöründe büyük bir ivme kazandığını söyledi.