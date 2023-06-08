Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Marmara Belediyeler Birliği öncülüğünde biyoçeşitlilik temasıyla düzenlenen, “8 Haziran Marmara Denizi Günü” etkinlikleri çerçevesinde bölge çapında kıyı temizliği gerçekleştirildi. Bandırma’da 1 saat içerisinde denizden 780 kilogram atık çıkarıldı.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından ilan edilen “8 Haziran Marmara Denizi Günü” etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen kıyı temizliği etkinliği, Marmara Denizi’ne kıyısı olan tüm il ve ilçelerle birlikte eş zamanlı Bandırma’da da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Belediyesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Marmara’ya kıyısı olan tüm belediyelerde aynı saatte başlayan etkinlikte öğrenciler, dalgıç ekipler ve Bandırma Belediyesi çalışanları görev aldı. Belediye ekipleri, ilkokul ve üniversite karada temizlik çalışmaları yaparken dalgıç ekibi ise denizdeki temizliği sağladı.

Etkinliğe Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Koray Başa, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Abdurrahman Özdemir ve öğrenciler katıldı. Bandırma sahil bandındaki kıyı temizliği etkinliğinde, sadece 1 saat içerisinde denizden 780 kilo atık çıkarıldı. Atıkların yüzde 80’i geri dönüşebilir nitelikte olduğu için geri dönüşüm tesisine gönderildi. Bu sayede, atıkların doğru bir şekilde yönetilmesi sağlanırken geri dönüşüm sürecine de katkıda bulunuldu.

Marmara Denizi Günü etkinlikleri, biyoçeşitlilik temasıyla öne çıktı. Etkinlikte, Marmara Denizi’nin zengin ekosistemi ve içerdiği biyoçeşitlilik teması öne çıkarılarak, Marmara Denizi’nin korunması ve sürdürülebilirliği konularına odaklanıldı. Gerçekleştirilen kıyı temizliği etkinlikleri Marmara Denizi’nin temiz ve sağlıklı bir geleceğe sahip olması için atılan müşahhas bir adım oldu. Bölgedeki deniz ekosisteminin korunması için atılan bu önemli adım vatandaşların da sürece dahil olmasını sağladı.