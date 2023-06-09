Bandırma Spor Kulübü, Bandırma Orta Ölçekli Sanayi Sitesi’nde bulunan tesislerinde yapımı devam eden yeni tesislerini yerel ve ulusal basına tanıttı.

Bandırma Spor Kulübü Basın Sözcüsü Erol Rüzgar tarafından yapımı devam eden tesisler hakkında basın mensuplarına bilgi verildi. Rüzgar, "Tüm finansalı Bandırma Spor Kulübü Başkanı Onur Göçmez’in kendi kaynaklarıyla Bandırma Orta Ölçekli Sanayi Sitesi’nde bulunan idman sahasının bulunduğu bölgede lokal, sosyal tesis ve idari binanın yapım çalışmaları devam etmektedir. Tesisleri 15 Temmuz’da hizmete almaya planlıyoruz. Bandırmaspor olarak sportif başarı yakalamanın yanı sıra her platformda vurguladığımız tesisleşmeye büyük önem veriyoruz. Bandırmaspor’un tesisleri bizim vitrinimiz. Yerli, yabancı futbolcular için, teknik ekip için ve aileleri için tesisler büyük önem taşıyor. 283 metrekare, çelik yapı olarak tasarlanan inBordo sosyal tesislerimizde takımımız ve aileleri hem dinlenebilecek hem de eğlenceli vakit geçirebilecekler. Bu alanda bilardo masaları, langırt, satranç, konsol oyunu bölümleri dizayn edildi.

Bandırma Belediye Başkanımız Av. Tolga Tosun’un desteği ile Sanayi Tesislerimizde yer alan mevcut sportif binanın yenilenme çalışması başlatılmıştır. Yapılan bu çalışmalar çerçevesinde, sağlık ocağı iç dizaynı mevcut olan buz havuzunun restorasyonu, geçici dinlenme odalarının yapılması, iç teşrifatlarının alınması, kulüp doktoru odasının oluşturulması, özel görüşme odasının yapımı (psikolog ve diyetisyen ekiplerinin kullanabileceği şekilde ), tüm duvar ve zeminin restorasyonu, yardımcı antrenörler için geniş çalışma odası, sportif direktör odasının yenilenmesi, internet telefon altyapısının geliştirilmesi işlemleri yapılmaktadır. Yine Edincik Bandırmaspor Akademi tesisinin boya badanası ve teras katının düzenlenmesi Bandırma Belediyemiz tarafından yapılacak" dedi.