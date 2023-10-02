Bandırma Ticaret Odası’nın çevre dostu bir adım atarak hizmet binası önüne kurduğu yerli otomobil TOGG’un kendi kuruluşu olan TRUGO Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonununa ilgi artarak devam ediyor.

Yerli ve Milli otomobil markası TOGG’un iştiraki olan Trugo Akıllı Şarj Çözümleri iş birliği ile oluşturulan şarj istasyonu TOGG başta olmak üzere Türkiye’deki tüm elektrikli araç sahiplerinin erişimine açık durumda.

TRUGO elektrikli otomobil şarj istasyonu, hızlı şarj teknolojisi sayesinde araçları kısa sürede şarj edebiliyor ve kullanıcılarına yüksek performanslı şarj imkanı sunuyor. Mevcut istasyonda 2 araç aynı anda şarj edilebilecek kapasitede. İstasyonda, 30 dakikadan az sürede yüzde 20’den yüzde 80’e şarj imkânı sağlanmaktadır. Şarj Ünitesi TOGG başta olmak üzere tüm elektrikli araç sahiplerinin erişimine açık. Mobil aplikasyon üzerinden şarj istasyonu bulma, istasyona ulaşma ve çeşitli ödeme yöntemleri ile şarj hizmeti alma seçenekleri sunulmakta.

Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yılmaz, kurulan şarj istasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada; “Türk iş dünyası üretimin her alanında dünya ile rekabet edebilirliğini TOGG ile bir kez daha gösterdi. Devrim otomobilinden bu yana ülkemizin rüyası olan yerli ve milli otomobil markamız TOGG, satışa çıkarıldı. Türkiye’nin yerli ve milli otomobilinin kesintisiz sürüş deneyimini yaşamak için yerli üretim şarj istasyonu TRUGO da bir TOGG iştiraki olarak ülke genelinde yayılmaya başladı. Bandırma Ticaret Odası olarak bizim de TOGG aracımız ile Trugo elektrikli şarj istasyonumuz hizmet binamızın önüne yerini almış durumda. Karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlamak için doğuştan sürdürülebilir ve doğuştan çevre dostu bir sistem kuran Trugo iş birliği ile çevre dostu bir sistemi daha Odamız bünyesine dahil ederek şehrimize ve üyelerimize hizmet sunduk.” dedi.

Yılmaz, “Ülkede elektrikli otomobil sayısı geçen yıl sonunda 14 bin 552 olarak kayıtlara geçmişti. Elektrikli otomobil sayısı Haziran ayında geçen yılın sonuna göre yüzde 88,8 artarak 27 bin 476 oldu. Türkiye’nin otomobili Togg’un kullanılmaya başlaması ve şarj istasyonlarındaki artış da elektrikli otomobillerin sayısındaki yükselişe katkı sağladı. Biz de kendi şarj istasyonumuza artık günlük yaklaşık 10 aracın şarj etmek üzere geldiğini takip ediyoruz. Şarj istasyonlarının artmasıyla vatandaşların elektrikli araca yöneliminin de gün geçtikçe artacağına inanıyorum.” dedi.

Bandırma Ticaret Odası önündeki Trugo elektrikli şarj istasyonu 13 Haziran gününden itibaren 111 günde 253 araç başarılı bir şekilde şarjlanma yapıldı.