Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırma’da berber, kuaför ve güzellik salonları 3 kademeli fiyat tarife değişliğine gitti. Yeni tarifeyle birlikte berberlerde saç ve sakal tıraşında 20 lira gibi bir fiyat artışı oldu.

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlığı’nca uygulamaya giren yeni tarifenin uygulanmaya başlandığı öğrenildi. Yeni tarifede 1.sınıf, 2.sınıf ve kadın kuaförleri olmak üzere 3 tarife uygulanıyor. Fiyat değişikliğinin, artan girdi maliyetlerinden kaynaklandığı belirtilirken, yeni tarifenin tüm berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecileri tarafından uygun olduğu ifade edildi.

Eröz “Yapılan fiyat değişiklikleri makul seviyelerde”

Uzun yıllardır kuaför sektöründe çalışan işletme sahibi Cihan Eröz, “Sektörel bazda giderlerimizin artmasıyla beraber saç kesimleri fiyatlarında da artış söz konusu. Yapılan fiyat değişiklikleri makul seviyelerde ve çok afaki fiyatlar artış söz konusu değil. Saç kesimi yıkama olmadan 90 lira, sakal 50 lira, Saç kesimi, sakal tıraşı ve yıkama: 150 Lira. Fiyat değişikliği öncesi,saç kesimi, sakal tıraşı ve yıkama: 130 liralarda iken yeni tarifede sadece 20 lira gibi bir artış söz konusu. Bazı müşterilerimiz fiyatlarımızın düşük olduğunuda söylüyor. İşletmemizde 15 personel ile çalışıyoruz. Balıkesir’in en büyük işletmelerinden biri diyebilirim. Müşteri yönünde sıkıntı yaşamıyoruz. Meslektaşlarıma şunu söylemek istiyorum. İşletme olarak kendilerini güncellemeleri gerekiyor. Tüm meslek dallarında olduğu gibi bizlerde personel sıkıntısı yaşıyorduk. İşletme olarak güncellemelerimizi yapınca bizler sorun yaşamadık. İşletmemizde herkes sigortalı bir şekilde çalışmaktadır. Devletinde bu konuda bizlere ciddi destekleri var.’’ dedi.