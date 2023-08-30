Balıkesir’in Bandırma ilçesinde vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu Betül Demir konseriyle yaşadı.

Bandırma Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nce organize edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. Yıl dönümünü Bandırma’da resmi törenlerin ardından gece düzenlenen kortej yürüyüşü ve kutlama konseri ile taçlandı.

Bandırma Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı 101.yıl korteji ve sanatçı Betül Demir konseri ile büyük coşku içerisinde gerçekleştirildi. Ordu Caddesi üzerinde başlayan kortej marşlar eşliğinde Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun kısa bir konuşma gerçekleşti.

Ordu Caddesi üzerinde başlayan korteje; İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Siyasi Parti İlçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Betül Demir konseri, şarkılara eşlik eden binlerce vatandaşın enerjisiyle geceyi aydınlatarak zafer coşkusunu yaşattı.