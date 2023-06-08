Marmara Belediyeler Birliği öncülüğünde biyoçeşitlilik temasıyla düzenlenen, “8 Haziran Marmara Denizi Günü” etkinlikleri kapsamında bölge çapında kıyı temizliği gerçekleştirildi. Bandırma’da sadece 1 saat içerisinde denizden 780 kg atık çıkarıldı.BALIKESİR (İGFA) - Marmara Belediyeler Birliği tarafından ilan edilen “8 Haziran Marmara Denizi Günü” etkinlikleri kapsamında düzenlenen kıyı temizliği etkinliği, Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm il ve ilçelerle birlikte Bandırma’da; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Belediyesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Marmara Denizi'nin korunması ve biyoçeşitlilik konusundaki farkındalığın arttırılması amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerle #MarmaraHepimizin mesajının iletilmesi hedeflendi.

Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Koray Başa, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir ile beraber çeşitli kamu kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin, öğrencilerin ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği Bandırma sahil bandındaki kıyı temizliği etkinliğinde, sadece 1 saat içerisinde denizden 780 kg atık çıkarıldı. Atıkların %80'i geri dönüşebilir nitelikte olduğu için geri dönüşüm tesisine gönderildi. Bu sayede, atıkların doğru bir şekilde yönetilmesi sağlanırken geri dönüşüm sürecine de katkıda bulunuldu.

Marmara Denizi Günü etkinlikleri, biyoçeşitlilik temasıyla öne çıktı.

Etkinlikte, Marmara Denizi'nin zengin ekosistemi ve içerdiği biyoçeşitlilik teması öne çıkarılarak, Marmara Denizi'nin korunması ve sürdürülebilirliği konularına odaklanıldı. Gerçekleştirilen kıyı temizliği etkinlikleri Marmara Denizi'nin temiz ve sağlıklı bir geleceğe sahip olması için atılan somut bir adım oldu. Bölgedeki deniz ekosisteminin korunması için atılan bu önemli adım vatandaşların da sürece dahil olmasını sağladı.