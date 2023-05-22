Balıkesir’in Bandırma ilçesinde dini nikahlı eşini bıçaklayarak yaralayan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün Paşabayır Mahallesi surlar bölgesinde dini nikahlı eşi P.B. (34) ile tartışan B.K. (37) iddialara göre; yanında bulunan bıçakla genç kadını kalça bölgesinden bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından kendi imkanlarıyla yaralı bir şekilde 17 Eylül Polis Merkezine giden P.B., eşinden şikayetçi oldu ve tedavi edilmek üzere 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bandırma emniyetine bağlı ekipler, B.K.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli B.K.’nin çoğunluğu kasten yaralama olmak üzere 18 adet suç kaydının bulunduğu öğrenildi.