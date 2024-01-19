Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 2023/2024 öğretim yılında ilk dönem sona ererken Bandırma’da 25 Bin 300 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Bandırma Ali Fahri İşeri İlkokulu öğrencilerine karne dağıtımına İlçe Kaymakamı Engin Aksakal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, İlçe Milli Eğitim Şube müdürü Hacı Emre Gökşen, Ahmet Aydın katıldılar.

25 bin 300 öğrenci, karne heyecanı yaşadı. Protokol tarafından düzenlenen karne dağıtım töreni Ali Fahri İşeri İlkokulu’nda gerçekleşti. 1 ve 2 sınıfların karnelerini dağıtan Kaymakam Engin Aksakal, Bandırma’da başarılı bir eğitim ve öğretim yılı geçirildiğini belirtti ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Velilere de seslenen Kaymakam Aksakal, öğrencilerin tatilde dinlenmeleri istedi ve kitap okumalarını da tavsiye etti.

Yeni eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili, 22 Ocak Pazartesi başlayacak, 2 Şubat Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8-12 Nisan arasında yapılacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül’de başlayacak.