BALIKESİR(İHA)

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan ve bölgenin en büyük yeşil alan projesi olarak adlandırılan “Malta Parkı ve Yaşam Alanı Projesi” büyük ölçüde tamamlanmasına rağmen, 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza tarafından kendi haline terk edildi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden önce Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun başkanlığında yapımına başlanan ’Malta Parkı ve Yaşam Alanı’, seçim sonrası görevi devralan yeni başkan Dursun Mirza’nın ilgisizliği nedeniyle terk edilmiş durumda.

Aradan geçen yaklaşık 4 ay zarfında projede hiçbir ilerleme kaydedilmediği gözlemlendi. Dron ile yapılan çekimlerde, bakımsız ve ihmal edilmiş durum açıkça ortaya çıktı. Yapay havuzlar ve çocuk parklarında herhangi bir faaliyet görülmezken, havuza verilen suyun ilgisizlik nedeniyle azalıp yosunlaştığı ve alanın haşerelerin larva üreme alanı haline geldiği dikkat çekti.

Malta Parkı ve Yaşam Alanı’nda yapılması planlanan yürüyüş yolları, süs havuzları, kafeteryalar gibi çeşitli sosyal alanların son aşamaya geldiği belirtilmişti. Beklentilerin aksine, 31 Mart Seçimleri’nden sonra görevi devralan Dursun Mirza ile birlikte proje adeta durdu.

Projede vaat edilen piknik alanları, amfi tiyatro, midilli park, sky parkı, mini spor sahaları, çocuk oyun parkları, bisiklet yolları, göletler ve dereler, kafe, restoran ve çay bahçeleri gibi alanlardan şu ana kadar hiçbirinde ilerleme kaydedilmedi.

Malta Parkı mevkiinde yaşayan vatandaşlar, özellikle projeye olan ilgisizliğin rahatsız edici olduğunu ifade ediyor. Mahalle sakinleri, konuyla ilgili tepkisini, "Çocuklarımız için parkın bitirilmesini sabırsızlıkla bekliyorduk ancak aylardır hiçbir değişiklik yok. Parkın bu haliyle bırakılması üzücü ve kabul edilemez,” diyerek dile getirdi.

Bandırmalılar, yetkililerden somut adımlar bekliyor. Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın vaatlerine rağmen, projenin hızla tamamlanması yönünde kayda değer bir çaba göze çarpmıyor. Bölge halkı projenin hayata geçirilmesi için daha ciddi ve somut adımlar bekliyor.