Bandırma Belediyesi’nin “Mobil İkram Aracı” hizmet vermeye başladı. Mobil İkram Aracı ilk etapta, haftanın 5 günü ve farklı lokasyonlarda, her gün toplam 1000 kişilik çorba ikramında bulunacak.BALIKESİR (İGFA) - Bandırma Belediyesi, insan odaklı hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun tarafından sosyal belediyeciliğin güzel bir örneği olarak hayata geçirilen “Mobil İkram Aracı” bugün Bandırmalılarla buluştu.

Mobil ikram aracı ilk etapta her sabah; Pazartesi günü halk otobüsleri toplanma yerinde, Salı günü Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Çarşamba günü Hacı Yusuf Cami önünde, Perşembe günü Perşembe Pazarı’nda, Cuma günü birer hafta arayla Edincik Pazar Yeri ve 100. Yıl Mahallesi NATO Caddesi’nde hizmet verecek. İlerleyen süreçte ihtiyaç ve talepler doğrultusunda, farklı lokasyonlarda birbirinden çeşitli ikramlar devam edecek. Ayrıca Cuma günlerine özel olmak üzere, farklı camilerin önünde de ikramlarda bulunulacak.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Mobil Hizmet Aracı’nın hizmete başladığı ilk ikram gününde, kendi elleriyle hemşehrilerine çorba ikramında bulundu. Burada konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, “Çeşitli zaman ve bölgelerde hemşehrilerimize çorba, çay ve kahve ikramında bulunacağız. Aynı zamanda tatlı ve tuzlu lokma ikramlarımızda olacak. İkramlarımız, daha çok pazar yerleri gibi hemşehrilerimizin yoğunlukta olduğu alanlarda gerçekleşecek. Bilindiği üzere ikram aracımız yeni ve ilk olarak et satış noktası olarak hizmet vermişti. Şimdi de hemşehrilerimize çeşitli ikramlar sunmak üzere hizmet verecek ve ayrıca ilk ve ortaokullarımızın önünde çocuklarımıza patlamış mısır ikramı da olacak. Bu ikramlarımız düzenli bir şekilde sürekli devam edecek. Mevsimine göre soğuk meşrubatlar ve dondurma ikramları da olabilir. Çok güzel bir hizmet olacak diye düşünüyorum, Bandırmamıza hayırlı olsun,” dedi.