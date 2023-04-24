Balıkesir'de Bandırma Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği “23 Nisan Uçurtma Şenliği” çocukların doyasıya eğlenip gülümsediği birbirinden eğlenceli aktivitelerle gerçekleştirildi.BALIKESİR (İGFA) - Bandırma Belediyesi’nin “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” etkinlikleri kapsamında gelenekselleştirdiği, “23 Nisan Uçurtma Şenliği” bu senede binlerce çocuğu bir araya getirdi.

Çocuklar, illüzyon ve jonglör gösterilerini içeren çeşitli sahne şovlarıyla, yarışmalarla, sürpriz etkinliklerle ve şişme oyun parklarıyla doyasıya eğlendiler.

Ayrıca çocuklara rengarenk yüz boyamaları yapılırken, pamuk şeker, patlamış mısır ve şekerleme ikramları ile beraber ücretsiz olarak binlerce balon ve uçurtma dağıtıldı. Uçurtmalar gökyüzünün birbirinden güzel renklerle boyadı. Çocuk bayramı, Bandırma’da tam anlamıyla adına yakışır bir biçimde kutlandı.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, şenlik boyunca alandan ayrılmayarak bayramı hemşehrileriyle bir arada kutladı. Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, yaptığı açıklamada, “Biz yerel yönetim olarak geleceğimizin teminatı çocuklarımızı önemsiyor, onlar için çalışıyor ve ortaya çok güzel işler çıkarıyoruz. Öncelikle yeşili koruyor ve çocuklarımıza daha yeşil ve daha güzel bir Bandırma bırakabilmek için çalışıyoruz. Bütün çocuklarımızın yüzü hep gülsün, bahtları hep açık olsun. Çocuklarımızın bu ülkeye hayırlı birer evlat olmaları için öncelikle aileleri olarak elimizden geleni yapacağız. Biz de yerel yönetim olarak onların en iyi kent şartlarında yaşayabilmeleri için çalışacağız. Bütün çocuklarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum,” dedi.