Balıkesir’in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Alev alan otomobildeki sürücüyü akaryakıt istasyonu çalışanları yanmaktan son anda kurtardı Alev alan otomobildeki sürücüyü akaryakıt istasyonu çalışanları yanmaktan son anda kurtardı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Bandırma’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüpheliye ait ikamet adresinde yapılan aramada; 5.565 gram metamfetamin, 1 kilogram gram skunk, 1 adet hassas terazi, 1 adet alüminyum folyo, 70 adet kilitli poşet, 3 adet cep telefonu ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Olay karışan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edeceğini belirtti.