Roman yazarı Pakize Başaran Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 103 yaşında hayatını kaybetti.

Bandırma’da her kesimden insanın sevgisini kazanan ve ilerleyen yaşına rağmen roman ve yazılarıyla üretmeye devam eden Pakize Başaran’ın ölüm haberi yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Başaran, Salı günü Haydar Çavuş Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bandırma’da son yolculuğuna uğurlanacak.

Pakize Başaran kimdir

Pakize Başaran, Yugoslavya göçmeni müzisyen Ömer Musiç ve Naile Aykut Musiç’in üç kızının ortancası olarak 1923 yılında Bandırma’da dünyaya geldi. 1941’de İstanbul İkinci Noterliğinde noter memurluğuna başladı. 14 Mayıs 1954 itibarıyla da İstanbul İkinci Noter Yeminli Vekili ve Yeminli Başkatibi olarak uzun yıllar görev yaptı. Noterlikte çalışırken tanıştığı gazeteci Tarık Mümtaz Göztepe’nin teşviki ile yazın hayatına başladı. İlk öyküsü “Hacı Nine”, 31 Ocak 1948’de Yeni Sabah Gazetesi’nde; ilk romanı “Benim Doktorum”, 1951’de yayınlandı. Radyoda piyesleri yayınlandı. Zeki Müren ile röportaj yapan ilk kadındır. 17 yaşında Fikri Başaran ile evlenen Pakize Başaran’ın bu evliliğinden yönetmen Tunç Başaran ve oyuncu Meriç Başaran dünyaya geldi. Yazar 2008’den beri Bandırma’da yaşamını sürdürmekteydi.