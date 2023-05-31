Balıkesir’in Bandırma İlçesi Müftülüğü ’ne atanan Abdulhamid Pehlivan görevine başladı.

Eski Bandırma Müftüsü Halil Şekerci’nin Ramazan’da emekli olması üzerine boşalan İlçe Müftülüğüne Amasya’nın Merzifon ilçesinde görev yapan Müftü Abdulhamid Pehlivan asaletten atandı.

30 Mayıs itibariyle resmi olarak görevine başlayan Müftü Abdulhamid Pehlivan ilk olarak Bandırma İlçe Kaymakamlığına ziyaret etti ve ardından merkez Haydarçavuş Camii’nde namazını kıldı. Müftü Abdulhamid Pehlivan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olmasının ardından Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelâm Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans Programını 2004’te tamamladığı kaydedildi. Pehlivan’ın Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Kıraat Ana Bilim Dalında Doktora öğreniminin sürdüğü belirtildi.