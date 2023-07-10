Bandırmaspor taraftarları, bordo-beyazlı takımın antrenmanına gelerek futbolculara moral verdi. Antrenmanı takip eden Kulüp Başkanı Onur Göçmez, "Bu sene aldığımız futbolcuların farklı mevkilerde oynaması büyük avantajımız olacak. 1 kanat oyuncusu daha almak istiyoruz" dedi.

Bandırmaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Kulüp Başkanı Onur Göçmez, "Bir yandan enflasyon bir yandan futbolcuların artan beklentileri tüm kulüpleri transfer döneminde oldukça zorladı. En uygun ve kulüp bünyesine uyacak futbolcuları transfer etmek için yoğun bir çaba harcadık. Bu tablo ilerideki günlerde biraz daha normale girecektir. Ancak biz Bolu’daki kampa tam takım olarak katılmak istiyoruz. Bizimle yola devam etmek isteyen futbolcular ile anlaştık. Takımın yaş ortalamasını gençleştirme çabası içinde olduk. Hocamız her mevkide 2 futbolcu istiyor. Biz de birçok mevkide oynayacak futbolculara yöneldik. Transfer ettiğimiz futbolcular farklı mevkilerde oynayabilen futbolcular" diye konuştu.

"1 kanat oyuncusu daha almak istiyoruz"

Transferler ile ilgili de bilgiler veren Başkan Göçmez, "Teknik Direktörümüz Ersan Parlatan deneyimli ancak ilk kez birinci adam olarak görev yapacak. Sportif direktörümüz de oldukça tecrübeli bir arkadaşımız. Alpay kardeşimiz oynamak istediği bir takıma gitmek istediğini söyledi. Onunla ayrılacağız. Arda’nın bir sonraki transferinden yüzde 25 pay aldık. Bu sene aldığımız futbolcuların farklı mevkilerde oynaması büyük avantajımız olacak. 1 kanat oyuncusu daha almak istiyoruz“ dedi.

Başkan Göçmez daha sonra antrenmana gelen taraftarlar ile sohbet edip fotoğraf çektirdi. Taraftarların Göçmez’e yoğun ilgisi gözlerden kaçmadı.

Teknik Direktör Ersan Parlatan ve futbolculara hitap eden Kulüp Başkan Onur Göçmez, "Yeni sezon hepimiz için hayırlı olsun. Bu sene deneyimli arkadaşlarımıza genç ve dinamik futbolcular ilave ettik. Güzel bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum" şeklinde konuştu