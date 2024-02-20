Bandırmaspor’un Başkanı Onur Göçmez istifa ettiğini duyurdu.

Bandırmaspor’un resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, "Onur Göçmez, 20 Şubat 2024 tarihi itibariyle Bandırmaspor Kulüp yönetiminden ayrılmıştır. Göçmez, Onursal Başkan olarak geçmişte olduğu gibi desteklerine devam edecektir. Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gürel Soylu olmuştur. Gürel Soylu Başkanlığında mevcut yönetim kurulumuz görevine devam edecek olup şehrin dinamikleri ile eşgüdümlü olarak tesisleşme yatırımlarını hız kesmeden sürdürecektir. Sezon başında konulan sportif hedeflere ulaşmak için de topyekün mücadele edilecektir. Şehrimizden ve taraftarlarımızdan beklentimiz bu verilen kesintisiz mücadelede her zaman olduğu gibi takımımızın yanında olmasıdır. Gelişmelerle ilgili Onursal Başkanımız Onur Göçmez ile Başkanımız Sayın Gürel Soylu haftaya basın toplantısı düzenleyecektir" denildi.